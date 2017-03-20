Bahçeli: Erdoğan diktatör olmaz

Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in "Bahçeli'nin Başkan yardımcısı olmasını önemsiyorum" sözlerine "Başkan yardımcısı olmam söz konusu değil" diyerek cevap verdi. Bahçeli, Erdoğan'dan da diktatör olmayacağını söyledi.

Elazığ mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'dan diktatör olmayacağını söyledi.

Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Bahçeli'nin Başkan Yardımcısı olmasını istiyorum" sözleri için de, "böyle bir düşüncem yok" açıklamasında bulundu.

Referandumda 'Hayır' çıkması durumunda ne olacağını soran gazetecilere de yanıt veren Bahçeli, böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermediğini bu yüzden de olmayan bir şey üzerinden yorum yapmanın gereksiz olduğunu söyledi.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK

Melih Gökçek'in Bahçeli için 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önemsiyorum' sözlerine de yanıt veren Bahçeli, 48 yıldır geleneği göreneği olan siyasi bir partinin genel başkanı olduğunu söyledi. Bir parti genel başkanının böyle bir görev üstlenmesinin yakışık olmayacağını da belirten Bahçeli, 'MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın' dedi. Bahçeli, öyle bir düşüncelerinin de olmadığını iddia etti.

MHP'DEKİ İHRAÇLAR

MHP'de 'hayır' diyenlerin ihraç edilmesi ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Parti tüzüğü ve programı dışında düşünüyorsun o zaman kendi kendine bir karar ver demek daha doğru olurdu. Diyemedikleri için biz ayıklıyoruz. Koray Aydın çok daha tecrübeli bir siyasetçi. Eleştirmiş olsa dahi ihraç sebebi olmaz. Keşke herkes öyle davransa. Hayır diyen herkesi ihraç etmiyoruz. Ama hayır kisvesi altında değişik ilişkilerle MHP’nin varlığını zedeleyebilecek davranışlar ihraç sebebidir" şeklinde konuştu.