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Bahçeli, Erdoğan diyaloğu

Bahçeli, Erdoğan diyaloğu
Bakın!.. R. Erdoğan Devlet Bahçeli'ye ve MHP'lilere neler söylemiş?Kaynak: Dünün şeytanları, vampirleri melek oldu!.. - Ahmet TAKAN
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