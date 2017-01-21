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Bahçeli, Erdoğan diyaloğu
Bahçeli, Erdoğan diyaloğu
Bakın!.. R. Erdoğan Devlet Bahçeli'ye ve MHP'lilere neler söylemiş?Kaynak: Dünün şeytanları, vampirleri melek oldu!.. - Ahmet TAKAN
21 Ocak 2017 Cumartesi 20:46
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.