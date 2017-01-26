Bahçeli, Erdoğan kapışması

AKP, Bahçeli el sıkışmasıyla Meclis’ten geçen ve referandum sürecine giren Başkanlık anayasası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli'ye her fırsatta teşekkür etmesi akıllara daha önceki Erdoğan, Bahçeli atışmalarını getirdi.
26 Ocak 2017 Perşembe 14:09
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran video geçmişte Bahçeli, Erdoğan arasında geçen ve zaman zaman hakaret boyutlarına ulaşan sert tartışmaları tekrar hatırlattı.
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