Bahçeli, Erdoğan kapışması

AKP, Bahçeli el sıkışmasıyla Meclis’ten geçen ve referandum sürecine giren Başkanlık anayasası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli'ye her fırsatta teşekkür etmesi akıllara daha önceki Erdoğan, Bahçeli atışmalarını getirdi.