Bahçeli: "FETÖ, IŞİD'in kılık-kıyafet değiştirmiş halidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün IŞİD'in kılık-kıyafet değiştirmiş hali olduğunu söylerken "IŞİD'i kuran çevrelerle FETÖ'yü koruyup kollayan çevreler aynıdır" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ankara'da yapılan toplantıyı görmek istemeyen ne kadar yazar çizer varsa kalemizi içten yıkmak isteyen işbirlikçilerdir. Ne kadar ihmal ve inkar etseler de Türk milleti sevdalılarına sahip çıkıyor. Bittiğimizi söylüyorlardı, eridiğimizi ileri sürüyorlardı. Birbirlerinin tavuğuna kış demeyen güruh, bozkurtun biteceğini ahmakça ima ve iddia ediyordu. Ne oldu, Allah bağışlasın ülkücü Türk gençliği alayını zelzele gibi titretti.

Zihin fukara oldu mu akıl ukala olurmuş. Pensilvanya yetiştirmelerinden duyacağımız bir şey yoktur.

Hiçbir parti, siyasi gelenek birbirine benzemek zorunda değildir. Ancak milli olmak konusunda payda, ortak zemin birdir.

(Mısır'da 309 kişinin öldüğü saldırı) Olan biten alçaklık, şiddetli bir insanlık suçudur. Mısır halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. IŞİD, kiralık bir çetedir ve zamanı geldiğinde efendileri tarafından kenara alınacaktır.

FETÖ, IŞİD'in kılık kıyafet değiştirmiş halidir. İki terör örgütü arasında azımsanmayacak benzerlikler vardır. IŞİD'i kurup kudurtan çevrelerle, FETÖ'yü besleyip büyüten çevreler bir ve aynıdır. Her IŞİD'li aynı zamanda FETÖ'cü, her FETÖ'cü aynı zamanda IŞİD'li, PKK'lıdır. Bunların hepsi terörizmin yeni nesil küresel cinayet yapılanması tarafından tasarlanmış yeni sürüm taşeronlardır. Bugünkü şartlarda IŞİD'in neden olduğu yıkımı konuşan, çare arayan kaç ülke vardır? Nedir onları korkutan, nedir onları acziyete iten sebepler? Nereye kadar bitaraf kalacaklar. IŞİD'li teröristler ABD'nin himaye ve gözetimi altında Rakka'dan güvenle çıkabiliyorlar. Tam bir kepazelik karşımızdadır. Teröristlerin bir bölümünün Suriye'nin farklı noktalarına dağıldığı, bir bölümünün de Türkiye'ye geldiği iddia edilmektedir. Küresel güçler bir yandan PYD, YPG'yi silahlandırırken bir yandan IŞİD ve FETÖ'yü üzerimize kışkırtmaktadır. Her IŞİD'li FETÖ'cü, her FETÖ'cü IŞİD'lidir.

Ruhani, Putin ve Sayın Erdoğan Soçi'de bir araya gelmişlerdir. Üç lider Suriye'de ateşkes için kararlılıklarını teyit ettiler. Suriye Ulusal Kongresi şubat ayına ertelendi. PYD'nin kongreye katılımı belirsizliğini korumaktadır.

Ayrıntılar gelecek...