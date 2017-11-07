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Bahçeli grup toplantısında konuştu

Bahçeli grup toplantısında konuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
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