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"Bahçeli gündeme getirmese başkanlık rafa kalkmıştı"

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"Bahçeli gündeme getirmese başkanlık rafa kalkmıştı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı İlnur Çevik, Başkanlık anayasası referandumunun tarihini 9 Nisan olarak duyurdu. Çevik açıklamasında "Bahçeli gündeme getirmese başkanlık rafa kalkmıştı" dedi.

İlnur Çevik, Antalya’da Salı Grubu olarak adlandırılan işadamlarının konuğu oldu. Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan’ın da danışmanlığını yapan İlnur Çevik, başkanlık sistemi olarak adlandırılan yeni Anayasa değişikliği ve referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAHÇELİ GÜNDEME GETİRENE KADAR..."

Başkanlık sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukukla ilgili danışmanlarının yaklaşık 1 yıldır etkin bir çalışma yaptıklarını anlatan İlnur Çevik, “Bu anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalar belli bir yere gelmişti fakat gündemde değildi. Ta ki MHP, Sayın Bahçeli bunu gündeme getirinceye kadar. Gündeme geldikten sonra o çalışmalar raftan indirildi ve Ak Parti’yle beraber çalışılarak son haline getirildi. 21 maddeydi, Sayın Bahçeli bunu 18 maddeye düşürdü ve son anayasa değişiklikleri meclisten geçti. Cumhurbaşkanımızın eline gelmiş değil meclisten geçen haliyle. Bugün yarın bekleniyor. 9 Nisan’a da büyük ihtimalle referandum kararı alınacak” dedi.

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