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Bahçeli, HDP yakınlaşması davam ediyor

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Bahçeli, HDP yakınlaşması davam ediyor
HDP'li vekiller ile yakınlaşma görüntülerinin ardından Bahçeliden gelen Ahmet Türk açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahçeli'nin Başkanlık anayasası için yapılan 1. tur oylamaları sırasında yine HDP'li vekillerle yakın teması dikkat çekti.

Bahçeli Genel Kurul salonuna gelişinde MHP sıralarının en önüne otururken yan sırasında oturan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile tokalaşarak bir selamlaştı. Bahçeli, Yıldırım ve Pervin Buldan ile kısa bir süre sohbet etti. HDP’li vekiller, KocaeliMilletvekili Saffet Sancaklı’nın eşinin durumunu sorarak Bahçeli’ye geçmiş olsun diledi. Bahçeli’de eli ile işaret ederek Sancaklı’nın eşinin durumu ile anlattı.

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