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Bahçeli ile HDP sıraları arasında ilginç samimiyet

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Bahçeli ile HDP sıraları arasında ilginç samimiyet
TBMM'de yapılan oylama esnasında Bahçeli ile HDP'liler arasındaki samimiyet dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılması öngören kanun teklifi için bir araya geldi. Görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli yanındaki birkaç milletvekili ile genel kurul salonuna geldi.

HDP SIRALARINA BAKIŞ

Öte yandan Bahçeli'nin MHP grubunun hemen yanı başındaki HDP sıralarına tebessüm dolu bakışı objektiflere böyle takıldı.

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