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Bahçeli Kayseri'de boş meydanlara konuştu

Bahçeli Kayseri'de boş meydanlara konuştu
Bahçeli'nin referandum kapsamında Kayseri'de yaptığı toplantı yine rağbet görmedi. MHP'li yöneticiler, miting alanının boş kalmasını 'havanın güzel olmasına' bağladı.
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