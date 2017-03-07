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Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı

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Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı
Bahçeli'nin, grup toplantısında kendi resminin yer aldığı yüzük takması dikkatlerden kaçmadı.

Devlet Bahçeli'nin Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti armalı ve ay yıldızlı yüzüğüyle daha önce de haber olmuştu.

Bizzat kendi tasarımı olan yüzük Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti'ne motifler taşıyor. Bir yanında Selçuklu, diğer yanında Osmanlı ve üzerinde de Türkiye Cumhuriyeti var ve Anadolu'nun kader çizgisini temsil ediyor.

Bahçeli bu kez grup toplantısında kürsüdeyken başka ama yine gümüş bir yüzük takmıştı. Ancak bu kez taktığı ve kendi resminin yer aldığı yüzüğün hediye olduğu öğrenildi.

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