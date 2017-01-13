Bahçeli kendini tutamadı

Meclis’te yaşanan kavgada AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta’nın bacağının ısırıldığı iddiası bugün de Meclis gündemindeydi. AKP'li vekil yaşananları anlatınca Bahçeli'nin tepkisi böyle oldu.

Yeni anayasa görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AKP'li milletvekilleri arasındaki gerginlikler perşembe sabahı kavgaya dönüşmüştü. Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylandığı sırada CHP'li vekillerin protesto amacıyla kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavgada AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırıldı. AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacağından yaralanmıştı.

Muhammet Balta twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de CHP'li Milletvekilleri tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" demişti. Balta, kimin ısırdığının belirlenmesi için DNA testi istedi. Sosyal medyada ise Balta'yı ısıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğu iddia edilmişti.

BAHÇELİ'NİN TEPKİSİ

TBMM'de anayasa değişikliği oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, 7. madde üzerinde konuştu. AK Partili vekilin, bir CHP'li vekil tarafından ısırıldığı yönündeki iddialar bugün de Meclis'in gündemine geldi.

Meclis'te 'ısırık' tartışması yaşanırken Devlet Bahçeli'nin yüzünü örterek gülmesi dikkatlerden kaçmadı.