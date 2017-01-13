Bugünkü YENİÇAĞ »

Bahçeli kendini tutamadı

»
Bahçeli kendini tutamadı
Meclis’te yaşanan kavgada AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta’nın bacağının ısırıldığı iddiası bugün de Meclis gündemindeydi. AKP'li vekil yaşananları anlatınca Bahçeli'nin tepkisi böyle oldu.

Yeni anayasa görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AKP'li milletvekilleri arasındaki gerginlikler perşembe sabahı kavgaya dönüşmüştü. Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylandığı sırada CHP'li vekillerin protesto amacıyla kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavgada AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırıldı. AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacağından yaralanmıştı.

Muhammet Balta twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de CHP'li Milletvekilleri tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" demişti. Balta, kimin ısırdığının belirlenmesi için DNA testi istedi. Sosyal medyada ise Balta'yı ısıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğu iddia edilmişti.

BAHÇELİ'NİN TEPKİSİ

TBMM'de anayasa değişikliği oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, 7. madde üzerinde konuştu. AK Partili vekilin, bir CHP'li vekil tarafından ısırıldığı yönündeki iddialar bugün de Meclis'in gündemine geldi.

Meclis'te 'ısırık' tartışması yaşanırken Devlet Bahçeli'nin yüzünü örterek gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli kendini tutamadıBahçeli kendini tutamadıCHP'den erken seçime tam destekCHP'den erken seçime tam destekYeni Anayasa teklifinin 6. ve 7. maddesi kabul edildiYeni Anayasa teklifinin 6. ve 7. maddesi kabul edildiDeniz Baykal'dan Bahçeli'ye çok sert cevapDeniz Baykal'dan Bahçeli'ye çok sert cevapÜlke zordaysa çözüm bu mu?Ülke zordaysa çözüm bu mu?Ülkücülere son çağrıÜlkücülere son çağrıBaşbakan Yıldırım Kıbrıs için Cenevre'ye gitmeyecekBaşbakan Yıldırım Kıbrıs için Cenevre'ye gitmeyecekSosyal medyadan Bahçeli'ye çok sert tepki!Sosyal medyadan Bahçeli'ye çok sert tepki!Akşener'den Balgat Yönetimine tarihi soruAkşener'den Balgat Yönetimine tarihi soruErdoğan'dan Atatürk göndermesiErdoğan'dan Atatürk göndermesi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti