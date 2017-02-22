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Bahçeli koltuğunun karşılığında başkanlığa ‘evet’ dedi

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Bahçeli koltuğunun karşılığında başkanlığa ‘evet’ dedi
MHP Genel başkan adayı Özdağ, Bahçeli’nin genel başkanlık koltuğunu kaybetmemek için AKP’nin Başkanlık sistemine “evet” dediğini söyledi.

MHP genel başkan adayı, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli’nin anayasa değişiklik paketine destek vermesinin altında “koltuk diyeti”nin yattığını söyledi.

Sözcü gazetesine konuşan Özdağ, anayasa değişiklik sürecinin MHP'nin engellenen olağanüstü kongresi ilgili olduğunu belirterek şöyle dedi: "Sayın Bahçeli'nin neden bu kararı aldığı ve inisiyatif aldığının arkasında engellenen kongremiz dışında hiçbir şey yok. Açık bir şekilde söylüyorum. MHP kongresi sarayın desteğiyle durdurulmuştur. Bahçeli 'Sen benim genel başkanlıkta kalmamı sağladın, ben de seni başkanlığa taşıyorum" demiştir. Tek adam rejimine verilen desteğin Türkiye'nin güvenliği, beka sorunu ya da FETÖ'yle mücadeleyle hiçbir ilgisi yoktur."

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