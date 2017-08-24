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Bahçeli Koray Aydın'ın ayrılışını böyle yorumladı

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Bahçeli Koray Aydın'ın ayrılışını böyle yorumladı
Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Koray Aydın' sorusuna da cevap verdi.

Partisinin genel merkezinden basın toplantısı düzenleyen Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasının ardından soru-cevap bölümünde Koray Aydın'ın ayrılışı ile ilgili bir souya da cevap veren Bahçeli, "partimiz açısından da hayırlı olmuştur" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM TÜRKİYE İÇİN GEREKİRSE SAVAŞ SEBEBİ SAYILMALIDIR"

Barzani'nin korsan referandumuna mesafeli tavrı, Rusya ve ABD'nin yükselen itirazı önemlidir. Kandil, Sincar yok edilmelidir. Kandil dümdüz edilmelidir. Terörizm bekçilerine öldürücü vuruş derhal yapılmalıdır. Referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmaldır. Bu referandum Kürdistan provasıdır. Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır. Peşmerge yönetimi Türk milletinin sabrını daha fazla zorlamaktan vazgeçmelidir. Eğer ki, milli bekamıza yönelmiş tehditler yok edilmezse savunma güçlükleri karşımıza çıkacaktır. 

KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUKLANACAĞI İDDİALARI

Ana muhalefet partisi liderinin tutuklanma ihtimali üzerinde yazılıp çizilmektedir. Bize göre demokrasi hayatımıza zarar vermektedir. Bilinçli, sistematik, defolu bir kampanya gündemdedir. Kılıçdaroğlu'nun yalnızca Cumhurbaşkanı'nın anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi bize göre trajikomiktir. Bir suça karışmış, suç işlemiş birisi varsa elbette hukuki sorumluluğu doğacak ve hakim önüne çıkacaktır. CHP lideri ile ilgili sıcak tartışma ortamının kasten dolaşımda tutulduğunu görmek lazımdır. 

Dış destekli karanlık çevrelerin telaşı dikkat çekicidir. 

KORAY AYDIN'IN AYRILIŞI

İstifa tek taraflı bir tercihtir. Kişinin tercihinden dolayı saygı duymak gerekir partimiz açısından da hayırlı olmuştur. 2019 seçimi için adres sunan, birilerini hava boşluğuna atıyor demektir. 

PARTİ İÇİ İSTİFA 

(Parti için istifa bekliyor musunuz?) Gelirken gördünüz kapı açık, giren girer çıkan çıkar. 

"ATLET" TARTIŞMASI

Buna yorum gerekmez. Kim neyi giyiyorsa giysin. Ancak siyeti iç çamaşırı seviyesine düşürmemek gerekir. 

MHP'NİN ADAYI

(MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı) Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz ve duydunuz. 

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