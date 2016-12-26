Bahçeli milletten neyi aldı?

Parti dediğin böyle olacak... İktidardakini savunacak, kendisi gibi muhalefet olana da saldıracak. Kendi amacını unutacak...

Ne diyor Bahçeli?

"Tartışılan rejim değildir, olamayacaktır. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemle yönetileceğine karar versin. CHP, bundan niye korkuyor?"

Madem tartışılan rejim değildir de ikide bir durup dinlenip neden "başkanlık sistemi" veya "Cumhurbaşkanlığı sistemi" kavramlarını kullanıyorsunuz? Neden var olana yeni bir ad, yeni bir biçim veya yeni bir kimlik tanımı yapıyorsunuz?

"Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemle yönetileceğine karar versin" diyor..

Kim söylüyor bunu?

Delege iradesini yok sayan, mahkeme kapılarında süründüren bir parti iktidar sahibi söylüyor.

Demokrasiye tahammül edememiş biri..

Kendi dost ve dava arkadaşlarını yok sayan biri söylüyor.

Ülküdaşlık hukukunu bitirmiş biri söylüyor..

Vay canına!..

"Bırakalım millet söylesinmiş" öyle mi?

Peki, bundan öncekini millet söylememiş miydi? Şu halihazırda değiştirip içini boşaltmaya çalıştığınız 1982 Anayasası'nı millet değil de başkası mı onaylamıştı?.. O anayasayı yüzde 91,35 oyla bu ülkenin halkı değil de dışarıdan getirilen halk mı onayladı? Millet dediğiniz şey, sizin yaptığınızı onaylarsa mı millet sayılıyor?

"Efendim o darbe döneminin anayasasıydı..." diyecekler.

Tamam..

Demokratik değildi..

O da tamam..

Zorlamayla oylandı..

Güzel... Varsayalım hepsi doğru..

Senin anayasan ne ile yapılıyor?

Gizliden gizliye..

Milletvekilleri görmedikleri tasarıya imza atarak. Maddelerini bilmedikleri kanunları, imzalayarak.

Tartışmadıkları maddeleri, "liderim öyle istedi" deyip oylayarak..

Bu mu demokrasi?

Söyleyin, sizin anayasa yapma şeklinizi demokrasiye örnek gösterecek bir hukuk kitabı var mı? "Ben yaptım oldu" anayasası ile, demokrasi hem gelmez ve hem de olmaz.. Evrensel anayasacılıkta böyle bir yöntem yok..

Hep siz konuşacaksınız..

Hep sizin söyledikleriniz kanun olacak..

Hep siz anlatacaksınız...

Şeklî bir referandum yaparak "işte bak milletimiz onayladı" deyip tek adam yönetimini meşrulaştıracaksınız...

Affedersiniz...

Onurlu, özgürlüklerine düşkün, adalet peşinde koşan, hakkın üstün tutulmasını isteyen hiçbir akıl sahibi bunu onaylayamaz. Türk milleti, özgürlüğü hak eden bir millettir. Tam üç yüz yıldır bunun mücadelesini veriyor. Kendi özgür kimliği ile yaşamak, adil bir toplum ve devlet düzeni kurmak istiyor..

Burada önemli olan rejimimin adı değil.. Rejimin bize ne getirdiğidir... Halk devlet ilişkilerinin ne ile ve nasıl sınırlandırıldığıdır.

Özgür topluma, hesap verebilir bir yönetim ve bu yönetimin adil davranmasını sağlayacak bir hukuk düzeni kurup kurulmayacağıdır. Yoksa Bahçeli böyle istedi, Erdoğan şunu önerdi, şu parti buna karşı çıktı, meselesi değil mesele. Mesele hak ve özgürlüklerin nasıl dağıtılacağı ile adaleti sağlayacak mekanizmanın kim ya da kimler tarafından nasıl oluşturulduğu meselesidir.

Böyle bir düzenlemenin Bahçeli neresindeyse onu söylesin... Bağırıp çağırarak bizi ikna edemezsiniz... Bahçeli, Türk Milletine 1982 Anayasası'nda olmayan ne verdi ve onun karşılığında Türk Milletinden ne aldı onu söylesin...