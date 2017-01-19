Bahçeli: Referandum kampanyamız 'evet' üzerine olacak

Bahçeli, referandum kampanyasının 'evet' üzerine kurulacağını açıkladı.

Devlet Bahçeli, referandum kampanyalarının 'evet' olacağını söyledi.

Teklifin referandumda halk tarafından kabul göreceği inancında olduğunu söyleyen Bahçeli, " 'MHP'li bakanlar olabilir' sözleriyle ilgili bilgim yok. Karanlıkta göz kırptılarsa bizim haberimiz yok. Kasıtları AKP içindeki MHP kökenli vekillerse, onlar zaten AKP içinde" ifadelerini kullandı.

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