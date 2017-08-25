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Bahçeli, "Referandum savaş sebebi sayılmalıdır"
Bahçeli, "Referandum savaş sebebi sayılmalıdır"
Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan referandum için "Savaş sebebi sayılmalıdır" dedi.
25 Ağustos 2017 Cuma 10:20
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