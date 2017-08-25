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Bahçeli, "Referandum savaş sebebi sayılmalıdır"

Bahçeli, "Referandum savaş sebebi sayılmalıdır"
Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan referandum için "Savaş sebebi sayılmalıdır" dedi.
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