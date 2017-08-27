Bahçeli, Şefkat Çetin'in istifasını istedi

MHP Genel Merkezi'nde deprem yaşanıyor. Bahçeli'nin teşkilatlandırmadan sorumlu genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin'in istifasını istediği iddia edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde sıcak saatler yaşanıyor. Yeni Parti süreciyle birlikte başlayan istifa furyası Genel Merkez'i karıştırdı. Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'e haber gönderen Devlet Bahçeli, "istifa et" dedi.

Çetin'in istifasının istenmesi olayında Genel Merkez'deki başka bir grubun etkin rol oynadığı konuşuluyor.

Bir süre önce Şefkat Çetin sosyal medya hesabı üzerinden parti içindeki bazı isimleri hedef göstermiş ve mesaj göndermişti.

BAYRAMDAN SONRA GÖREVDEN ALINABİLİR

Şefkat Çetin'ingi gelen talebe olumsuz cevap verdiği ve kendisine yakın isimlerle durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Çetin'in kesinlikle istifayı kabul etmediği "gerekirse görevden alsın" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

Çetin'in bu tavrından sonra Bahçeli'nin görevden almayı bayramdan sonra gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Kulislerden sızan bir diğer iddia ise Çetin'in yanı sıra 2 ismin daha görevden alınabileceği yönünde.

İşte Çetin'in parti içindeki isimleri hedef aldığı o mesajları: