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Bahçeli Şeyh Said’e sessiz!
Bahçeli Şeyh Said’e sessiz!
Şeyh Said Pankartları ve Yıldırım’ın “Dersim Vahşettir” sözlerini tek kelam etmedi!
24 Mart 2017 Cuma 16:48
Etiketler:
bahçeli
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akp
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mhp
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bursa
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