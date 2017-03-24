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Bahçeli Şeyh Said’e sessiz!

Bahçeli Şeyh Said’e sessiz!
Şeyh Said Pankartları ve Yıldırım’ın “Dersim Vahşettir” sözlerini tek kelam etmedi!
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