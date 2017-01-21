Bahçeli, Türkeş ile sohbet etti

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. Genek Kurulda Bahçeli'nin, MHPden istifa ederek AKP saflarına geçen Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bir süre sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli kabul edilen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." dedi.

TUĞRUL TÜRKEŞ İLE SOHBET ETTİ

Öte yandan Genel Kurul'da MHPden istifa ederek AKP saflarına geçen Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bir süre sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bahçeli, Başbakan Yardımcılığı'nı kabul eden daha sonra da AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş hakkında yaptığı açıklamada, "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Bilmem anlatabildim mi?" ifadelerini kullanmıştı.

BİRBİRLERİNE DEMEDİKLERİNİ BIRAKMAMIŞLARDI!

Tuğrul Türkeş’in AKP’ye geçmesiyle Türkeş-Bahçeli polemiği sert sözlere sahne olmuştu.

“İHANET…MİRASYEDİ…”

MHP lideri Bahçeli Davutoğlu’nun davetine olumlu yanıt vererek 1 Kasım seçimleri öncesinde kurulan seçim hükümetinde görev almayı kabul eden Türkeş’e “Tarih turnusol kağıdı gibidir; ihanetle sadakati tasnif etmekle kalmaz, geleceğin hafızasına nakleder. Vatan sabırdır; mirasyediler idrak edemez” diye tepki göstermiş MHP Genel Merkezi’nden ardı ardına yapılan açıklamalarda da Türkeş’e ‘hain’ damgası vurulmuştu.