"Bahçeli, yaklaşan tehlikeyi gördü mü?"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Yüzde 10 Türkiye’de çok ağır bir baraj, indirilmeli" çağrısı, gündemde yeni bir polemik başlattı. Hükümete yakın yazarlar MHP'nin 2019 seçimlerinde barajı geçememe endişesi taşıdığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde seçim barajı ile ilgili önerisi çok konuşuldu.

"Yüzde 10 Türkiye’de çok ağır bir baraj, indirilmeli" diyen Bahçeli'ye, Başbakan Yıldırım "Partilerden öneri gelirse konuşuruz ama bizim böyle bir vaadimiz yok" şeklinde yanıt vermişti.

Hükümete yakın yazarlar ise MHP'nin barajı geçememe endişesi taşıdığını belirtti.

Star'dan Resul Torun, "Akşener partisinin siyasette ilk etkisi kendini gösterdi. MHP içindeki muhalifler Akşener etrafında toplanınca MHP’nin yüzde 10 seçim barajını aşamayacağı ihtimali belirdi" derken; Karar'dan Mehmet Ocak'tan ise "Anlaşılan Bahçeli yaklaşan tehlikeyi gördü ve barajın kapaklarını açarak seçimlerle ilgili yeni bir oyun planı hazırlamaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Star gazetesi yazarı Resul Torun, "Bahçeli’nin endişesi ciddiye alınmalıdır" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

"AKŞENER'İN PARTİSİ SİYASETTE İLK ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

"Akşener partisinin siyasette ilk etkisi kendini gösterdi. MHP içindeki muhalifler Akşener etrafında toplanınca MHP’nin yüzde 10 seçim barajını aşamayacağı ihtimali belirdi.

Haklı olarak da Bahçeli baraj konusunu gündeme taşımak zorunda kaldı.

...

Şimdi MHP’nin baraj konusunu gündeme getirmesi çok anlamlı değil.

Ancak..

Kanaatimce, milli meselelerde hükümete açık destek veren Bahçeli’nin bu çağrısına AK Parti kulak tıkamamalıdır.

2019’dan itibaren başkanlık sistemine geçiş tahakkuk edecektir. Siyasi istikrarsızlık artık söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla parlamentonun oluşumu üzerindeki her seçimde tartışma konusu haline gelen yüzde 10 barajının kaldırılmasının zamanı gelmiştir."

"2002 SEÇİMLERİNDE OLDUĞU GİBİ AĞIR BEDEL ÖDEYEBİLİR"

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ın "Bahçeli yaklaşan tehlikeyi gördü mü? başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Zira yılların siyasi tecrübesine sahip olan MHP lideri çok iyi biliyor ki, eğer bu baraj sistemiyle 2019 seçimlerine girerse tıpkı 2002 seçimlerinde olduğu gibi ağır bir bedel ödemek zorunda kalabilir. Muhtemelen Bahçeli şimdiden elindeki kartları yavaş yavaş açarak, bugüne kadar iktidara verdiği desteğin AK Parti açısından nasıl bir anlam ifade ettiğini görmek istiyor. Mesaj son derece açık, Bahçeli uyum yasalarıyla birlikte baraj sorununun çözülmesini istiyor.

AK Parti barajın düşürülmesi konusunda çok istekli olmasa da, Bahçeli’nin bu mesajını mutlaka dikkate alacaktır. Zira AK Parti’nin, parlamenter sistemde olduğu gibi ‘ben kendi işimi kendim hallederim, kimseye ihtiyacım yok’ deme lüksü bulunmuyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan asgari yüzde 50+1’i sağlayabilmenin yolu kesinlikle bir koalisyonu zorunlu kılmaktadır. Yani AK Parti’nin 2019 seçimlerinde MHP’ye şiddetle ihtiyacı var. Dolayısıyla başarının yolu MHP’yi memnun etmekten geçiyor. Şu son derece açık ki, AK Parti’nin MHP’siz bir 2019 hesabı yapma şansı yok.

Eminim ki bazıları Bahçeli’nin bu çıkışının arkasında başka anlamlar da arayacaklardır. Çünkü insanlar, özellikle 17-25 Aralık’tan sonra AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a karşı en hakaretamiz söylemleri dillendiren MHP’nin bir anda AK Parti sevdalısı haline dönüşmesini bir türlü anlamlandıramamışlardı. Ve bu yüzden de gerek medyada, gerekse siyasi çevrelerde sıkça dillendirilen “Acaba Bahçeli’nin bilmediğimiz bir hesabı mı var?” gibi sorular sürekli zihinleri meşgul etmeye devam etti.