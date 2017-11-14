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Bahçeli'den AKP'ye destek açıklaması
Bahçeli'den AKP'ye destek açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
14 Kasım 2017 Salı 12:08
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