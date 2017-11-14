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Bahçeli'den AKP'ye destek açıklaması

Bahçeli'den AKP'ye destek açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
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