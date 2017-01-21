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Bahçeli'den anayasa değişikliği açıklaması

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Bahçeli'den anayasa değişikliği açıklaması
Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." dedi.

Bahçeli, Mecliste anayasa teklifi görüşmeleri süresince çalışmaları takip etti.

Teklifin tümü üzerindeki oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

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