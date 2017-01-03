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Bahçeli'den, Başkanlığa tam destek
Bahçeli'den, Başkanlığa tam destek
Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını cevapladı.
03 Ocak 2017 Salı 12:39
Etiketler:
bahçeli
,
başkanlık
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