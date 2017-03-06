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Bahçeli'den, Erdoğan'a destek

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Bahçeli'den, Erdoğan'a destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya çıkışına destek veren Bahçeli, "Avrupa’da yeni bir 'Türk ruhu'nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik sözlerine destek verdi.

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk’ün yaşadığı Avrupa’yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa’ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa’ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa’da yeni bir 'Türk ruhu'nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" diye konuştu.

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