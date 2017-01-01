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Bahçeli'den gazeteci Ahmet Hakan'a hediye

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Bahçeli'den gazeteci Ahmet Hakan'a hediye
Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a köstekli saat hediye etti. Daha önce yazdığı bir yazıda “Devlet Bey! Sizde fazla var mı bu saatlerden?” diye soran Ahmet Hakan, hediyeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan, "Köstekli saati, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Volkan Yılmaz getirdi bana. Volkan Bey, emaneti teslim etme sorumluluğuyla dopdoluydu. Çok nazik bir şekilde şöyle dedi: 'Genel Başkanımızın size çok selamı var. Bu köstekli saati size gönderdi.' Ardından da ekledi: 'Fazla saati olduğu için değil, size değer verdiği için...” dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Devlet Bahçeli’nin yelek cebine özenle yerleştirdiği köstekli saati görünce...

Köstekli saat hevesim kabarmış ve Bahçeli’ye şöyle seslenmiştim:

“Devlet Bey! Sizde fazla var mı bu saatlerden?”

*

Çok güzel bir sürpriz yaptı Devlet Bey.

Şık bir lacivert kutu içinde köstekli bir saat gönderdi.

*

Köstekli saati, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Volkan Yılmaz getirdi bana.

Volkan Bey, emaneti teslim etme sorumluluğuyla dopdoluydu.

Çok nazik bir şekilde şöyle dedi:

“Genel Başkanımızın size çok selamı var. Bu köstekli saati size gönderdi”.

Ardından da ekledi:

“Fazla saati olduğu için değil, size değer verdiği için...”

*

Hemen aldım elime lacivert kutuyu.

İçinden Nacar marka yerli ve milli bir köstekli saat çıktı.

*

Bu saat, benim için unutulmaz bir hediye...

Hem kullanacağım hem de titizlikle saklayacağım.

Teşekkürler Devlet Bey.

*

Eğer çok zengin olursam...

Ben de size klasik bir otomobil hediye etmek isterim.

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