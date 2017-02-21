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Bahçeli'den 'Hayır'cılara hakaret

Bahçeli'den 'Hayır'cılara hakaret
Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Ülkücü iradeyi hedef aldı. Konuşmasında ‘Hayır’ platformuna göndermelerde bulunan Bahçeli, “Kendilerine Türk milletçisi diyen zevat bir platform kurmuş” ifadelerini kullandı.
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