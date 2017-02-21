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Bahçeli'den 'Hayır'cılara hakaret
Bahçeli'den 'Hayır'cılara hakaret
Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Ülkücü iradeyi hedef aldı. Konuşmasında ‘Hayır’ platformuna göndermelerde bulunan Bahçeli, “Kendilerine Türk milletçisi diyen zevat bir platform kurmuş” ifadelerini kullandı.
21 Şubat 2017 Salı 16:29
Etiketler:
bahçeli
,
akşener
,
kurultay
,
mhp
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referandum
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