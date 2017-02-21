Bahçeli'den 'Hayır'cılara hakaret

Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Ülkücü iradeyi hedef aldı. Konuşmasında ‘Hayır’ platformuna göndermelerde bulunan Bahçeli, “Kendilerine Türk milletçisi diyen zevat bir platform kurmuş” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'hayır' diyeceğini açıklayan Ülkücülere çok ağır sözlerle yüklendi.

‘Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu'nu hedef alan Bahçeli, Ülkücüleri CHP’nin çatısı altında toplanmakla itham etti. “Biz hayır desek, alayı birden evet diye gezerdi. CHP ve Perinçek'in kanatları altına sığınıp narkoz yiyenler, patinaj içinde çırpınmaya başlamışlardır” diyen Bahçeli’nin konuşması şöyle:

"KENDİNE TÜRK MİLLİYETÇİSİ DİYENLER..."

"Hayır diyen siyaset damarı, hayırda birleşen kör safsata, kimin sesine ses oluyorsunuz. Kendilerine Türk milletçisi diyen zevat bir platform kurmuş, MHP'yi içten yırtmak isteyenler bir araya gelmişlerdir.

"Bunlar 18 Şubat'ta CHP'nin şemsiyesi altında toplanıp, MHP'ye öteden beri ters çıkaranların katılımlarıyla sebilhane bardağı gibi dizilmişlerdir. Kendilerine Türk milliyetçisi diyorlar, ama MHP Genel Başkanı'nı yuhalatacak kadar ipten boşaldıklarını göremiyorlar. Hepsine yolları açık olsun diyor, bizden uzak, Allah'a yakın olmalarını temenni ediyorum. Nehrin kenarına kuyu kazılır mı? Suyu kesilmiş değirmen gibi yollarını şaşırmışlardır. Biz evet diyoruz, bunlar ille de hayır diyorlar. Biz hayır desek, alayı birden evet diye gezerdi. CHP ve Perinçek'in kanatları altına sığınıp narkoz yiyenler, patinaj içinde çırpınmaya başlamışlardır. Üstelik fikri mutasyona uğrayarak yörüngelerinde çıkıp kimliksizliğe toslamışlardır. Sizin bu kutlu davaya ne hayrınız oldu da aziz milletimizi hayır demeye çağırıyorsunuz.

Kurmak için zaman kolladığınız partinizde karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim. Haddinizi bildirmek için bekliyoruz. Çabaları beyhudedir, Söz verdik, "Evet" dedik ve milletimizi ezdirmeyiz."

“AKP TOP ÇEVİRMESİN, ZAMANA OYNAMASIN”

"Cumhurbaşkanına yönelik saldırıya ilişkin davanın iki numaralı sanığının ifadeleri tüyler ürperticidir. Bu caninin ’Darbe yaptım cezası idam bile olsa canım yanmaz’ şeklindeki sözleri en küçük pişmanlık ibaresi taşımadığı gibi Türkiye’ye meydan okumaktadır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam talebinde ısrar ediyorsa o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM’de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir. AKP top çevirmesin zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse Milletçi Hareket’in sözü söz olsun buna kayıtsız şartsız destek verecektir."