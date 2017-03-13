Bahçeli'den 'Hollanda' tepkisi: Millet için 'evet'

Hollanda'ya tepki gösteren Bahçeli, açıklamasının sonunda vatandaşları 'evet' demeye çağırdı.

Devlet Bahçeli, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz için, "Türk milleti meşru ve egemen iradesiyle hükümet etme sistemini değiştirecektir. Peki Avrupa niye kaynamakta, niye kayış atmaktadır? Hadi CHP, HDP, FETÖ, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlı aydınlıkçılar itiraz ediyor da, Avrupa ülkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor?" dedi.

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, Hollanda'da çarşamba günü yapılacak seçime de dikkat çekerek, "Türkiye-Hollanda ilişkilerini gerenleri sandıkta unutmayın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"On sekiz maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM’de kabulü 21 Ocak 2017’dir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin omurgasını teşkil eden anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum tarihi de 16 Nisan 2017’dir.

Değişen, değişecek olan rejim olmayıp hükümet sistemidir. Yeni sistem inşasının demokratik yollarla sağlanacak olması da büyük kazançtır. Ülke ve dünya gündemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kilitlenmiş, tartışmalar keskinleşmiş, tahrik ve tahripkar bakışlar kamçılanmıştır. İbn-i Sina boşuna söylememiş; hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Şu sıralar bakan ama görmeyenlerin sayısı ne çoktur!

Türk milleti meşru ve egemen iradesiyle hükümet etme sistemini değiştirecektir. Peki Avrupa niye kaynamakta, niye kayış atmaktadır? Hadi CHP, HDP, FETÖ, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlı aydınlıkçılar itiraz ediyor da, Avrupa ülkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor?

İnanıyorum ki, Türkiye’de yapılacak sistem değişikliği Avrupa’nın demokratikleşmesinde teşvik edici rol oynayacak, ilham verecektir. Anayasal monarşiyle yönetilen ülkelerin gerçek demokrasiyle buluşup prangalarından kurtulmasına 16 Nisan Referandumu öncü olacaktır.

Avrupa kendine bakmalı, asırlık monarşik yönetimlerin tasallut ve ambargosundan kurtulmayı denemeli, bunu da başarabilmelidir. Hasta olanın şifa dağıtması, reçete yazması akıl ve mantık dışıdır. Avrupa ağır hastadır, Hollanda komadadır ve kriz üstüne kriz geçirmektedir. Türk milleti 16 Nisan’da sandığa gidecektir. Hiç kimse, hiçbir sözde demokrasi ve özgürlük şampiyonu gocunmasın, gücenmesin, işine baksın.

Son yurdumuzdan yayılacak milli irade ve demokrasi depremi yaşlı kıtayı çatır çatır sallayacak, sonunda acı gerçekleriyle yüzleştirecektir. Son tahlilde, Avrupa’nın demokratikleşmeye ihtiyacı kaçınılmaz ve ertelenemez boyuttadır. 16 Nisan bu nedenle küresel de önemdedir.

Diyorum ki, bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez. Devlet için evet, millet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet. Türk milleti evet dedikçe, Avrupa ülkeleri titreyip tökezliyor. Tahtlar sallanıyor, taç giyenlerin yüzleri sararıp yüreklerine korku düşüyor. nanarak söylüyorum, Dünya ve Avrupa’ya bir evet yetecek, Türkiye evetle yenilmezliğe yükselecektir. Sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet; 16 Nisan’da evet."