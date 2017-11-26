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Bahçeli'den İYİ Parti'ye tehdit gibi sözler

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Bahçeli'den İYİ Parti'ye tehdit gibi sözler
Ankara'da düzenlenen 3. Gençlik Kurultayında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'yi hedef aldı. Bahçeli, "Bunlarla hesabımız acıklı olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Arena Spor Salonu’nda "Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Kurultayı"nda konuştu. 

İYİ PARTİ'YE TEHDİT GİBİ SÖZLER

Hedefinde İYİ Parti olan Bahçeli, "Bunlarla hesabımız acıklı olacaktır" ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin birliğini bütünlüğünü bozanlara karşı mücadelelerinin süreceğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO beslemelerine, FETÖ’cü hainlere, PKK’lı, PYD’li, IŞİD’li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Güneşe bakmaya cesareti olmayan, ama güneş iddiasında bulunanlar, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkûmdur. Ve bunlarla hesabımız acıklı olacaktır. Bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen bir davanın nasıl olabileceğini hepimize gösteren, büyük ve dengesiz adımlar yerine; ufak ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin sırlarını öğreten Başbuğumuzun kutlu emaneti çiğnetilmeyecektir."

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