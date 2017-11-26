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Bahçeli'den İYİ Parti'ye tehdit gibi sözler
Bahçeli'den İYİ Parti'ye tehdit gibi sözler
Ankara'da düzenlenen 3. Gençlik Kurultayında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'yi hedef aldı. Bahçeli, "Bunlarla hesabımız acıklı olacaktır" dedi.
26 Kasım 2017 Pazar 17:46
Etiketler:
Devlet bahçeli
,
meral akşener
,
iyi parti
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mhp
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