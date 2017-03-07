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Bahçeli'den Oğan için şok sözler!

Bahçeli'den Oğan için şok sözler!
Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Oğan'a yapılan saldırı için ilginç bir değerlendirmede bulundu.
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