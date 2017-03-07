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Bahçeli'den Oğan için şok sözler!
Bahçeli'den Oğan için şok sözler!
Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Oğan'a yapılan saldırı için ilginç bir değerlendirmede bulundu.
07 Mart 2017 Salı 11:50
Etiketler:
bahçeli
,
mhp
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oğan
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.