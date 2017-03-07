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Bahçeli'den Oğan için şok sözler!

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Bahçeli'den Oğan için şok sözler!
Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Oğan'a yapılan saldırı için ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, toplantı sonrasında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Sinan Oğan'a yapılan saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Bunun neresini değerlendireyim. Bir kişi kürsüyü deviriyor, kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz" diye cevap verdi. 

İLİŞKİLERİN DÜZELTİLMESİNİN YOLU ARANMALI

Almanya hükümetini tavsiyelerde bulunan Bahçeli, "Almanya Başbakanı yanlıştan dönüş yaparak, gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınmalıdır. Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır. Meğer ki bu yol bulunamıyorsa, bulunamayacaksa, Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküğümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üşenmeyiz" şeklinde konuştu.

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