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Bahçeli'nin AKP ile beraberiz çıkışına ilk yorum

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Bahçeli'nin AKP ile beraberiz çıkışına ilk yorum
AKP Sözcüsü Ünal, Bahçeli'nin "AK Parti ile yanana mücadele sürecek" sözleri için "Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız" ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "MHP, 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tesis etmek için AKP ile birlikte mücadelesini sürdürecektir" açıklamasına iktidar partisinden ilk değerlendirme geldi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız" dedi.

Partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Ünal, Bahçeli'nin sözlerini seçim ittifakı şeklinde yorumlamanın erken olacağını belirtti.

AKP Sözcüsü, “Bu konu zaman içinde görülecek. Buna parti organları karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.

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