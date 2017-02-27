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Bahçeli'nin yardımcısına Ülkücü tepki!

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Bahçeli'nin yardımcısına Ülkücü tepki!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Genel Merkez'in Başkanlık sistemine neden 'evet' dediğini anlatmak üzere Aydın'da partililerle buluştu. Toplantıya katılan Ülkücülerden Karakaya'ya şok bir tepki geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Aydın’da düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan 2017’de yapılacak olan referanduma neden ’evet’ diyeceklerini anlattı.

Karakaya, Genel Merkez'in Başkanlık sistemine neden 'evet' dediğini “Devlet için, millet için, Cumhuriyet ve Türklüğün bekası için ‘evet’ diyoruz. Evet derken devlet ve millet varlığının muhafazasını hedefliyoruz” sözleriyle açıkladı.

AYDINLI ÜLKÜCÜLERDEN ŞOK TEPKİ!

MHP'li Karakaya'nın anlattıkları Aydınlı Ülkücüleri tatmin etmedi.

Toplantıya katılanlar arasında yer alan MHP Kadın Kolları eski il başkanlarından emekli öğretmen Gülenzar Karaca, Karakaya'nın anlattıklarına tepki gösterdi.

Toplantı sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaca, “Arkadaşlarımla aklımızla alay ettikleri bir bilgilendirme toplantısındayız” açıklamalı bir fotoğraf paylaştı.

TOPLANTIDA AKP'LİLER VARDI

Toplantının ardından açıklamada bulunan Gülenzar Karaca, “Meşru olmayan bir durumu meşru hale getirmek için ‘Evet’ diyecekmişiz… BOP’la bizi parçalayacaklarmış. Devletin bekası için ‘Evet’ diyecekmişiz. BOP’un eş başkanı kim diye soracaktım ama soru alınmayacağını öğrendim, ben de aklımızla alay ediliyor diye toplantıyı terk ettim” ifadelerini kullandı. 

Karaca ayrıca, toplantının yapıldığı salonun yarısının dolmadığını, gelenler arasında AKP'liler olduğunu ve bilgilenme toplantısına katılan Ülkücülerin çoğunun referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini söyledi.

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