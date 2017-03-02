Bahçeli'ye bir cevap da ondan geldi!

Bahçeli ile AKP arasında 'paçavra krizi' sürüyor. Bahçeli'ye, Başbakan Yıldırım'ın ardından bir cevap da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan geldi.

Peşmerge başı Barzani'nin Türkiye'ye gelişiyle beraber, Atatürk ve Esenboğa havalimanlarında bulunan direklere paçavra asılması kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

Bunun ardından Devlet Bahçeli grup toplantısında sert açıklamalar yapmıştı. Bahçeli'ye ilk yanıtı ise Başbakan Binali Yıldırım "sıradan, rutin bir uygulama" diyerek vermişti.

Yıldırım'ın ardından Bahçeli'ye bir cevap da Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan geldi.

İLK DEFA YAPILMIYOR

Barzani’nin Türkiye ziyaretine ilişkin Bahçeli'nin açıklamalarının sorulmasının üzerine , “İlk defa da yapılan bir uygulama değildir. Bu olmasın görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır. Herhangi kasıtlı birşey yoktur” ifadelerini kullandı.