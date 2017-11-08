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Bahçeli'ye CHP'den cevap

Bahçeli'ye CHP'den cevap
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, MHP lideri Bahçeli'nin 'seçim barajı' açıklamalarına destek verdi. Tezcan, "Arzu edilen seçim barajının hiç olmamasıdır” dedi.
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