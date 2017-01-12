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Bahçeli'ye etden duvar ördüler

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Bahçeli'ye etden duvar ördüler
TBMM'de anayasa teklifinin 3'üncü maddesinin oylaması sırasında AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Kavga esnasında MHP milletvekilleri, Bahçeli'nin etrafına adeta etten duvar ördü.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 3. maddenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi.Oylama esnasında milletvekilleri oylarını kullanmak üzere yerlerinden kalkarak, kabinlere doğru yöneldiler. Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra olay büyüyerek yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında MHP milletvekilleri Genel Başkan Bahçeli'nin etrafında adeta etten duvar ördü. Bahçeli ve MHP milletvekillerinin kavganın ilk dakikalarında yüzlerinin gülmesi ise objektiflere yansıdı. 

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