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Bahçeli'ye sert sözler: "AKP'ye hizmeti çok, kendi partisine hayrı yok"

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Bahçeli'ye sert sözler: "AKP'ye hizmeti çok, kendi partisine hayrı yok"
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında Bahçeli'ye çok sert tepki gösterdi.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında yeni Anayasa teklifini ve Devlet Bahçeli'nin tutumunu kaleme aldı.

Bahçeli'nin Ülkücü camiayı dışladığını yazan Turan, "Politik hayatı hep AKP'ye destek olmakla geçti. Kendi partisine bir hayrı dokunmadı ama iktidara hizmette hiçbir zaman geri kalmadı" ifadelerini kullandı.

İşte Rahmi Turan'ın köşe yazısından çarpıcı bölümler:

Hani “Kraldan çok kralcı olmak” diye bir tabir vardır ya… MHP lideri Devlet Bahçeli de “İktidardan çok iktidarcı” olarak siyaset tarihine geçecek.

Oysa onun 14 yıldan bu yana AKP ve liderleri hakkında söylediği sert, zehir zemberek sözleri nakletmeye kalkışsak sayfalar yetmez.

Vatandaşa verdiği sözleri tutmadı.

Ülkücü camiayı dışladı!

Nedendir bu keskin dönüş, bilinmez!

Bahçeli, yandaşlarıyla birlikte destekleyerek “Tek Adam” anayasasını Meclis'ten geçirirken, MHP'nin de yok olmasına imza attı.

Şimdi yapılacak referandum için meydan meydan dolaşıp AKP Anayasası'na “Evet” kampanyası yürütecekmiş…

Siyaset tarihinde böyle bir garabet görülmemiştir.

Vatana ve millete hayırlı olsun!

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