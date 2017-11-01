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Bahçeli'ye şiirle hakaret iddiası

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Bahçeli'ye şiirle hakaret iddiası
Ülkücü hareketin efsane ismi Ozan Arif, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'ye şiirle hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

Yazdığı "Şerefsiz" şiirinde Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı iddiasıyla MHP ve Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut tarafından hakkında dava açılan Ozan Arif  hakim karşısına çıkıyor.

Samsun Adalet Sarayı 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yarın sabah saat 09:00'da görülecek ilk duruşma öncesi yaptığı değerlendirmede böyle bir davaya muhatap kalmasını hayretle karşıladığını belirten Ozan Arif şöyle konuştu:

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yazdığım her satırın arkasındayım. Dava konusu olan şiirde "şerefsiz" tekil olarak değil çoğul olarak ifade edilmektedir. Bu şiiri 1 şerefsiz için değil her şerefsiz için yazdım. Bundan birileri neden kendine pay çıkarıyor bilemem, bu onların meselesidir.

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