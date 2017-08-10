Bugünkü YENİÇAĞ »

Bahreyn ve BAE'den flaş Katar açıklaması

»
Bahreyn ve BAE'den flaş Katar açıklaması
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Bahreyn ve BAE'nin hava sahalarının bir bölümünü Katar Havayolları'na açtığını duyurdu.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava sahalarının bir kısmını Katar Havayolları'na açmayı kabul ettiğini açıkladı.

Merkezi Kanada'daki Montreal kentinde bulunan ICAO'nun Sözcüsü Anthony Philbin, yaptığı açıklamada, Bahreyn ve BAE'nin Katar Havayolları'na bazı hava koridorlarını açtığını, bunlar arasında geçici ve acil durum koridorları da bulunduğunu belirtti.

ICAO'nun 5 Haziran'dan bu yana Katar Havayolları'na hava koridoru sağlamak için Orta Doğu ülkelerindeki çeşitli ülkelerle çalıştığı bildirildi.

Katar'ın sunduğu şikayet üzerine ICAO Konseyi, geçen ayın sonunda, Montreal'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. ICAO, söz konusu ülkeleri, Chicago Sözleşmesi'ne uymaya ve sivil havacılığın sürdürülebilmesi için iş birliğine devam etmeye çağırmıştı.

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti de ICAO'nun, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ı Chicago Sözleşmesi'ne uymaya davet etmesine ilişkin, "Abluka uygulayan ülkeleri sözleşmeye uymaya zorlayarak ilerleme katettik." ifadesini kullanmıştı. Saliti, söz konusu ülkelerin, Katar'a havadan abluka uygulayarak ayrımcılık yaptığını ve bunun da Chicago Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söylemişti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Cizre’de polis aracına bombalı saldırıCizre’de polis aracına bombalı saldırı"Sahte estetikçi" kuaför cezaevinden kaçtı"Sahte estetikçi" kuaför cezaevinden kaçtıBahreyn ve BAE'den flaş Katar açıklamasıBahreyn ve BAE'den flaş Katar açıklamasıAkşener'den Atatürk'lü mesajAkşener'den Atatürk'lü mesaj"O gece salaları Mehmet Görmez okutturmadı!""O gece salaları Mehmet Görmez okutturmadı!"Alman heyetin geliş tarihi belli olduAlman heyetin geliş tarihi belli olduİncirlik Üssü'ne saldırı planlayan IŞİD'li yakalandıİncirlik Üssü'ne saldırı planlayan IŞİD'li yakalandıMedya Arkası (10.08.2017)Medya Arkası (10.08.2017)Şişli Belediyesi cinayetinde firma sahiplerine gözaltıŞişli Belediyesi cinayetinde firma sahiplerine gözaltıAdana'da yağ fabrikasında patlamaAdana'da yağ fabrikasında patlama
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti