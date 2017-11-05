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Bakan Ahmet Arslan: "Türk Telekom’u devredebiliriz"

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Bakan Ahmet Arslan: "Türk Telekom’u devredebiliriz"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türk Telekom'un uygun bulunması halinde devredilebileceğini açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom’un doğrudan altına imza attığı herhangi bir borcun ya da senedin veya hisse rehin işleminin olmadığını belirterek, “Oger’in kendi hissesini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı olmadan kimseye devretme şansı yok” dedi. Şirketin birçok talibi olduğunu kaydeden Arslan, taliplerin uygun bulunması halinde şirketin devredileceğini açıkladı.

Bakan Arslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başta Türk Telekom olmak üzere bakanlığının faaliyet alanlarıyla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"TELEKON DEVREDİLEBİLİR"

“OTAŞ, Oger Telecom Anonim Şirketi 2026’ya kadar diğer ortaklarıyla beraber Telekom’un yüzde 55 işletme hissesine sahip. İşletme hakkına sahip olduğu hisseleri kendisi rehin vermiş durumda” diyen Arslan, Türk Telekom’un işleyişinde herhangi bir aksama olmadığını söyledi. Türk Telekom’un 34 bin çalışanı bulunduğuna dikkat çeken Arslan, şirketin 2017’nin ilk yarısında 956 milyon lira kâr ettiğini anımsattı. Arslan, Türk Telekom’un doğrudan altına imza attığı herhangi bir borcunun, senedinin veya hisse rehin işleminin olmadığını belirterek, “Oger’in kendi hissesini BTK ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı olmadan kimseye devretme şansı yok” dedi. Şirketin, çok sayıda talibi olduğunu belirten Arslan, taliplerin uygun bulunması halinde şirketin devredileceğini açıkladı.

Türk Telekom’un tekrar kamuya geçmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Arslan, “Yüzde 15’i halka açık, o şekilde devam eder. Kamuda kalsaydı bu kadar büyüyen bir şirketi bu noktaya getirebilir miydik?” diye sordu.

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