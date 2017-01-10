10 Ocak 2017 Salı 02:11
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Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?
Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?
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Yeni Çağ Gazetesi
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Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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