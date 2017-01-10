Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Meclis'te sahte oy tartışması
Meclis'te sahte oy tartışması
Erdoğan: "ABD'ye dost demeye dilim varmıyor"
Erdoğan: "ABD'ye dost demeye dilim varmıyor"
İngiliz bayraklı montun değeri 5 bin TL
İngiliz bayraklı montun değeri 5 bin TL
Çektiği videolarla ünlü olan vatandaş işten atıldı
Çektiği videolarla ünlü olan vatandaş işten atıldı
Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Sürmene alev alev!
Sürmene alev alev!
Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?
Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?
Meclis'te sahte oy tartışması
Meclis'te sahte oy tartışması
Erdoğan: "ABD'ye dost demeye dilim varmıyor"
Erdoğan: "ABD'ye dost demeye dilim varmıyor"
İngiliz bayraklı montun değeri 5 bin TL
İngiliz bayraklı montun değeri 5 bin TL
Çektiği videolarla ünlü olan vatandaş işten atıldı
Çektiği videolarla ünlü olan vatandaş işten atıldı
Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • 10 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
  • Kar altında kalan camiyi görenler gözlerine inanamadı!
  • ABD, PKK'yı böyle eğitiyor!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti