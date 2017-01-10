Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Sağlık Bakanı Akdağ, yeni Anayasa teklifi oylamasında açık oy kullandı. Akdağ, kendisine tepki gösteren CHP'lilere "Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?" diye bağırdı.

Yeni Anayasa teklifi ile ilgili oylamada AKP'liler açık oy kullandı. Anayasaya aykırı olmasına rağmen kabinlere girmeden kullandıkları oyları göstererek gizli oylamayı ihlal eden AKP'lilere Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı. Akdağ, kendisine tepki gösteren CHP'lilere "Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?" diye bağırarak tepki gösterdi.