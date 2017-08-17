Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Genel
»
Bakan Akdağ'dan FETÖ'yle ilgili sözler
Bakan Akdağ'dan FETÖ'yle ilgili sözler
Bakan Akdağ'ın FETÖ'yle ilgili sözleri ortaya çıktı
17 Ağustos 2017 Perşembe 19:31
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Bakan Akdağ'dan FETÖ'yle ilgili sözler
Sezen Aksu'dan Eren Bülbül paylaşımı
CHP'li Tezcan'dan hükümetin zam teklifine tepki
Kredi kartı, banka kredisi ve taksitle kurban kesilir mi?
Akşener'den yeni parti açıklaması: Bir ilk olacak
Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!
İfadesinde "uyuyordum" dedi, görüntüleri ortaya çıktı
İspanya basını: Basılan restoran, Türk restoranı!
Barcelona'da minibüs kalabalığa daldı
Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Messi'yle böyle dalga geçtiler!
Ömer Çelik İngiliz Bakan Alan Duncan görüşmesi
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Türk restoranına yapılan saldırısıda dikkat çeken detay
Nusaybin'de Suriye'ye açılan tünel bulundu
İstanbul'da depremi hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek?
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Koray Aydın'dan 'Yeni Parti' sinyali!
"Sizi tasfiye mi etmeye çalışıyorlar?" Kılıçdaroğlu; "Öyle anlaşılıyor"
AKP'nin değişim telaşı...
Halaçoğlu Yeniçağ'a konuştu: "Kuvayı Milliye ruhu ile ortaya çıkıyoruz"
Kalın: Donanma Komutanı Kösele istifa etti
"Partinin kuruluşunu sabırsızlıkla beklemekteyiz"
Yalım: "Türk topraklarına Bizans bayrağı çektiler"
AKP’de istifa depremi!
"Atatürk'ün değerini anlamak için..."
Ethem Sancak: "Evet medyadan çekildim..."
FETÖ'nün firari iş adamları böyle görüntülendi
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Koray Aydın'dan 'Yeni Parti' sinyali!
"Sizi tasfiye mi etmeye çalışıyorlar?" Kılıçdaroğlu; "Öyle anlaşılıyor"
AKP'nin değişim telaşı...
Halaçoğlu Yeniçağ'a konuştu: "Kuvayı Milliye ruhu ile ortaya çıkıyoruz"
Kalın: Donanma Komutanı Kösele istifa etti
"Partinin kuruluşunu sabırsızlıkla beklemekteyiz"
Yalım: "Türk topraklarına Bizans bayrağı çektiler"
AKP’de istifa depremi!
"Atatürk'ün değerini anlamak için..."
Ethem Sancak: "Evet medyadan çekildim..."
FETÖ'nün firari iş adamları böyle görüntülendi
Büyük değişimin habercisi
Medya Arkası (17.08.2017)
Kandilli'den deprem açıklaması
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.