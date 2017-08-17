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Bakan Akdağ'dan FETÖ'yle ilgili sözler

Bakan Akdağ'dan FETÖ'yle ilgili sözler
Bakan Akdağ'ın FETÖ'yle ilgili sözleri ortaya çıktı
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