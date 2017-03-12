Bakan Albayrak: Utanç gecesiydi!

Bakan Albayrak, " Şu açıdan bakmakta fayda var. Hollanda için Avrupa demokrasisi için bir utanç gecesi yaşandı dün akşam" dedi.

Almanya’daki Köln-Bonn havaalanından İstanbul’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile basın toplantısı düzenleyen Bakan Berat Albayrak, "Hollanda için Avrupa demokrasisi için bir utanç gecesi yaşandı dün akşam. Çünkü demokrasinin beşiği denen bir kıta, uluslararası hukuka aykırı ne varsa ayaklar altına alıp çiğneyerek dün akşam hepsini gerçekleştirdi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak şöyle konuştu:

Kıymetli misafirler, değerli basın mensubu arkadaşlar öncelikli olarak sayın bakanımız tabi gece bir yolculuk yaptığı için biraz yorgun. Onun için soru cevap olmadan izninizle ayrılacağız. Öncelikli olarak tabi ki sayın bakanımızın teşrifiyle birlikte dün akşam yaşanan olayları tüm dünya özelinde değerlendirmek lazım. Şu açıdan bakmakta fayda var. Hollanda için Avrupa demokrasisi için bir utanç gecesi yaşandı dün akşam. Çünkü demokrasinin beşiği denen bir kıta, uluslararası hukuka aykırı ne varsa ayaklar altına alıp çiğneyerek dün akşam hepsini gerçekleştirdi.

Tüm o çerçeveyi, faşizan Nazi mantığı bir noktada değerlendirmek mümkün olur mu bilmiyorum ama kamuoyunun takdirine bırakmak çok daha doğru olacaktır. Yıllarca Türkiye’ye ders vermeye çalıştığını ifade eden bir Hollanda, böyle bir uygulamayla büyük bir yanlışın içerisine girmiştir. Bunu çok basit ifadeyle, seçimlerin malzemesi olarak yorumlamak da gerçekçi değildir.

Dün akşam diplomasi açısından bir çok meslektaşımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Emin olun bir çoğu bu olaydan dolayı, kendi hükümetlerini çok ciddi şekilde eleştirdiler. Ama daha sıkıntı verici olan nedir biliyor musunuz? Kamuoyu önünde açıklamaktan endişe kaygı korku duymalarıdır.