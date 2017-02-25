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Bakan Çavuşoğlu'ndan esnafa şok hareket!

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Bakan Çavuşoğlu'ndan esnafa şok hareket!
Antalya'da esnafı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir pazarcının tepkisiyle karşılaştı. Çavuşoğlu, kendisine ekonomik krizi şikayet eden pazarcıyı dinlemeyerek alandan uzaklaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Döşemealtı pazarını ziyaret etti.

İlçede cuma günleri kurulan kapalı semt pazarında esnafla bir araya gelen Çavuşoğlu, kadınların büyük ilgisi ile karşılaştı. 

Bir pazarcıyla önce el sıkışan Çavuşoğlu, pazarcının mazot fiyatlarından ve çiftçinin dertlerinden bahsetmesi üzerine, pazarcının lafını bitirmesini beklemeden oradan uzaklaştı. Pazarcı ise Bakan Çavuşoğlu'na sesinin duyurmak umuduyla konuşmayı sürdürse de başarılı olamadı.

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