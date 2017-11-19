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Bakan Çelik, "NATO skandalı FETÖ yöntemine benziyor"

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Bakan Çelik, "NATO skandalı FETÖ yöntemine benziyor"
AB Bakanı Çelik, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalının FETÖ'nün yöntemlerine çok benzediğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Kanada’da düzenlenen 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun son gününde gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Verimli geçen forumda, ABD ile ilişkiler, göç meselesi ve İpek yolu gibi meselelerin gündeme geldiğini ifade eden Çelik, "İslam ve terör meselesi söz konusu olduğunda, bu ifadenin kullanılmaması gerektiğini, terörün her hangi bir din ile, İslam'la karşılaştırılmaması gerektiğiyle ilgili çok sayıda vurguyla karşılaştık. Bu tabii ki memnuniyet vericidir. " dedi.

"SİVİL MEMUR CEZALANDIRILMALI"

Çelik, toplantıda görüştükleri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin her seferinde kendilerinden özür dilediğini, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu belirttiğini söyledi.

Kendilerinin ise saygısızlığın hiç bir şekilde kabul edilmeyeceğini ve affedilmeyeceği cevabını verdiklerine dikkati çeken Çelik, "Olayı gerçekleştiren sivil memur cezalandırılmalıdır." dedi.

"Bunun emir komuta zinciri yok mudur? Bunun amirleri yok mudur?" sorularını soran Çelik, bunların araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çelik, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

"FETÖ YÖNTEMİNE ÇOK BENZİYOR"

Skandalın gerçekleşme şeklinin FETÖ'nün uyguladığı yönteme çok benzediğini vurgulayan Çelik, "Bütün varlıklarını Türkiye'ye zarar vermek, Türkiye'de bir takım olumsuz gelişmeler oluşturmak üzerine kuruyorlar. Bu onların yöntemine çok benziyor." dedi.

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