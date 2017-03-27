Bakan Çelik'in başından dolarlar yağdı!

AKP Gençlik Kolları Başkanı Sedat Ertürk ile işadamı Suphi Bucak’ın kızı Songül Bucak'ın düğününde dolarlar havada uçuştu. Düğüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı.

Şanlıurfa'da, AKP Gençlik Kolları Başkanı Sedat Ertürk ile işadamı Suphi Bucak’ın kızı Songül Bucak, düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Düğünde davetliler, halay çeken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AKP milletvekilleri ve belediye başkanlarına dolar atma yarışına girdi. Genç çift nikahın ardından sahneye gelen ilk danslarını yaptı. Renkli görüntüler yaşandığı düğüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AKP milletvekilleri Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek ve Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikah merasiminin ardından Bakan Çelik, protokol üyeleriyle birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekti. Çelik’in halaya kalkmasını gören salondaki davetliler deste deste dolar atma yarışına girdi. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.



