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Bakan Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap

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Bakan Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap
Avrupa Birliği Bakanı Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Hollanda'yla ilişkileri askıya alın" çağrısına "gereken cevabı vereceğiz ama milli çıkarlarımızla ilgili dengeyi de korumak lazım" diyerek cevap verdi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hollanda'yla ilişkileri askıya alın" çağrısını da yanıtlayan Bakan Çelik, "Türkiye’nin milli gururunuzu onurunu inciten her yaklaşıma karşı gereken cevabı vereceğiz. Ama milli çıkarımızla ilgili de dengeyi gözeteceğiz" dedi.  

MUHATAPLARA HEP SÖYLEDİM

“Avrupa da aşırı sağla mücadele için aşırı sağ söylemi kullanırsanız, sonuç olarak aşırı sağ yükselir. Ben hep muhataplara söyledim. ‘Aşırı sağ ile mücadele için aşırı sağ söylem kullanmayın’ dedim. Hollanda’da aşırı sağı engellemek için kullanılan bu yöntemler onu güçlendiriyor. Seçime gerek yok, iktidara sayısal olarak gelmese de siyasal olarak iktidara gelmiştir. Avrupa’nın pek çok yerindeki aşırı sağ liderler özel toplantı yapıp, ortak bir eylem planı koydular. Avrupa demokratlarına iş düşüyor, Hollanda’daki neo faşist uygulamalara karşı seslerini yükseltmeli, karşı koymalılar. 

HOLLANDA İLE İLİŞKİLERİN ASKIYA ALINMASI

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hollanda ile ilişkilerin askıya alınması önerisi) Türkiye niye bugüne kadar AB’ye yatırım yaptı, Türkiye’nin çıkarına olduğu için. Şunu görmek lazım. AK parti döneminde cumhuriyet dönemindeki reformları kapsayacak reformlar yapmıştır. Türkiye’nin milli gururunuzu onurunu inciten her yaklaşıma karşı gereken cevabı vereceğiz. Ama milli çıkarımızla ilgili de dengeyi gözeteceğiz. 

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